Das sollten Endeavour Mining-Anleger wissen!

Die Endeavour Mining-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 2 "Gut"-Bewertungen und keine negativen Bewertungen. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, prognostizieren Analysten im Durchschnitt einen Kursanstieg auf 2637,5 GBP, was einem Potenzial von 50,11 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 84,09, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 48, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Endeavour Mining-Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was das positive Sentiment bestätigt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine neutrale Bewertung aufgrund der mittleren Diskussionsintensität und der positiven Stimmungsänderung vergeben. Insgesamt ergibt sich daher ein positives Stimmungsbild für die Endeavour Mining-Aktie.