Das sollten Empire Metals-Anleger wissen!

Die Analyse der Sentiments und Buzz zeigt, dass Empire Metals eine neutrale Einschätzung erhält. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf normale Aktivität hindeutet, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen von privaten Nutzern in sozialen Medien ebenfalls überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch die Einstufung als "neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,16 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 9,3 GBP liegt - eine Abweichung von +123,56 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 7,24 GBP, was ebenfalls über dem aktuellen Schlusskurs liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Empire Metals auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung, da es weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Empire Metals somit gemäß der Analyse eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, jedoch eine "Schlecht"-Bewertung im Hinblick auf den RSI.