Das sollten Elanco Animal Health-Anleger wissen!

Die Elanco Animal Health-Aktie befindet sich derzeit bei 16,41 USD und liegt damit um +41,47 Prozent über dem GD200 (11,6 USD). Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 14,73 USD, was einem Abstand von +11,41 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Auf fundamentaler Basis wird die Elanco Animal Health im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 228,38, was einem Abstand von 125 Prozent zum Branchen-KGV von 101,3 entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten über die Elanco Animal Health-Aktie ist hingegen positiv, mit 2 "Gut" und 1 "Neutral" Bewertung. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, und das Kursziel der Analysten liegt bei 16,33 USD, was einer erwarteten Performance von -0,47 Prozent entspricht und daher eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat. Insgesamt erhält die Aktie von den Analysten eine Bewertung von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Elanco Animal Health-Aktie bei 21,65 Prozent, was mehr als 28 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -10,83 Prozent, wobei die Elanco Animal Health mit 32,49 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem positiven Rating ("Gut") in dieser Kategorie.