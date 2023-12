Das sollten ECN Capital-Anleger wissen!

Die Ecn Capital verzeichnet einen Kurs von 2,89 CAD, der nun +24,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +7,84 Prozent, was zu einer Einstufung "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche verzeichnete Ecn Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,84 Prozent, was eine Underperformance von -3,43 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 4,22 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ecn Capital liegt bei 45, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 81,18 als unterdurchschnittlich betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger und Nutzer sozialer Plattformen rund um Ecn Capital wird als neutral eingeschätzt, da die Kommentare und Themen in den letzten Tagen vorwiegend neutral waren. Somit wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.