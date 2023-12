Das sollten DuPont de Nemours-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Costamare":

Für Dupont De Nemours gibt es eine gemischte Analysteneinschätzung. In den letzten zwölf Monaten gab es 3 positive, 4 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 81,29 USD, was einen Anstieg um 11 Prozent vom letzten Schlusskurs (73,23 USD) bedeuten würde. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage bei 71,61 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 73,23 USD lag. Dies entspricht einem Unterschied von +2,26 Prozent, weshalb eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv über Dupont De Nemours diskutiert wurde. An 12 Tagen überwog das positive Feedback, während an einem Tag negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren auch überwiegend positive Themen dominant, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) weist darauf hin, dass die Aktie momentan überverkauft ist, sowohl im kurzfristigen 7-Tage-RSI (16,84 Punkte) als auch im etwas längerfristigen 25-Tage-RSI (29,04 Punkte). Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt erhält Dupont De Nemours eine positive Bewertung von Analysten, Anlegern und anhand der technischen Analyse sowie des RSI.