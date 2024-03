Das sollten Diodes-Anleger wissen!

Der Aktienkurs von Diodes verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,06 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 10,23 Prozent, was bedeutet, dass Diodes eine Underperformance von -34,28 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Informationstechnologie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 492,97 Prozent im letzten Jahr, wobei Diodes um 517,03 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bezogen auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass Diodes mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,74 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Durchschnittswert des KGV der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 74, was bedeutet, dass Diodes um 82 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass Anleger, die derzeit in die Aktie von Diodes investieren, bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,06 Prozentpunkten erzielen können. Daher fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die langfristige Analysteneinschätzung der Aktie von Diodes wird als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten wurden diese Bewertungen abgegeben: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Diodes vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 85 USD, was einer Erwartung in Höhe von 24,52 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs 68,26 USD beträgt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.