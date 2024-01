Das sollten Deutz AG-Anleger wissen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Deutz AG diskutiert, und dabei überwogen vor allem positive Meinungen. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt vor allem mit positiven Themen rund um Deutz AG. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt dennoch eine Bewertung von "Gut".

Wer aktuell in die Aktie von Deutz AG investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 3,85 % gegenüber dem Branchendurchschnitt Maschinen einen Mehrertrag in Höhe von 0,71 Prozentpunkten erzielen. Die Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher "Neutral" aus.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Deutz AG weist mit einem Wert von 5,79 ein deutlich günstigeres KGV als der Branchendurchschnitt "Maschinen" auf und ist daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 31,41, was einem Abstand von 82 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Deutz AG in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,18 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt nur um 6,65 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,53 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens mit 14,43 Prozent über dem Durchschnittswert von 5,75 Prozent im letzten Jahr. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.