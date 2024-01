Das sollten Dashang-Anleger wissen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wesentlicher Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In letzter Zeit stand auch die Aktie von Dashang im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Dashang. Dies führte insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung. Weitere Studien und Untersuchungen der kommunikativen Aktivitäten zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden. Es gab insgesamt acht Signale (3 Schlecht, 5 Gut). Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut" Signal. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dashang-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 18,29 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (17,44 CNH) liegt auf ähnlichem Niveau (Unterschied -4,65 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ebenfalls ein ähnliches Bild, mit einem letzten Schlusskurs von 17,15 CNH, der ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+1,69 Prozent Abweichung). Die Aktie wird somit auch auf dieser Grundlage mit einem "Neutral"-Rating versehen. Insgesamt wird die Dashang-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Dashang wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, und daher kommt das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Dashang in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -1,33 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche stiegen im Durchschnitt um 0,16 Prozent, was bedeutet, dass Dashang im Branchenvergleich eine Underperformance von -1,48 Prozent aufweist. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,32 Prozent im letzten Jahr, und Dashang lag 7,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.