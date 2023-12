Das sollten DFS Furniture PLC-Anleger wissen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dfs Furniture liegt aktuell bei 12,24, was 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushalts-Gebrauchsgüter) von 25 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 48 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für die Dfs Furniture-Aktie hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 42,65, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Dfs Furniture in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,7 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der Branche um durchschnittlich 4,43 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -19,13 Prozent im Branchenvergleich und einer Unterperformance von 19,6 Prozent im Sektorvergleich. Daraus resultiert ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 195 GBP, was einem Potenzial von 71,05 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Insgesamt erhält die Dfs Furniture-Aktie auf Grundlage der Analyse eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.