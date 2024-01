Das sollten CyberArk Software-Anleger wissen!

Die Cyberark Software Aktie wird von Analysten positiv bewertet. In den letzten 12 Monaten haben sie 12 Mal die Bewertung "Gut", 1 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält die Aktie somit das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Kurzfristig betrachten die jüngsten Studien die Aktie ebenfalls als positiv. 2 Analysten stuften den Titel als "Gut" ein, während keiner ihn als "Neutral" oder "Schlecht" bewertete. Die aktuelle Kursentwicklung von 211,68 USD wird von den Analysten kritisch betrachtet. Sie prognostizieren eine negative Entwicklung von -11,54 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 187,25 USD. Daher bewerten sie die Entwicklung insgesamt als "Schlecht" und geben der Aktie auf institutioneller Ebene eine neutrale Bewertung.

Fundamental gesehen weist die Aktie ein KGV von 3245,4 auf, was 5395 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) liegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und daher die Bewertung "Schlecht" erhält.

Das Sentiment und der Buzz um die Cyberark Software haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge haben sich hingegen nicht signifikant verändert, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Cyberark Software in diesem Bereich somit eine Bewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich ebenfalls positiv. In den letzten zwei Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird die Cyberark Software Aktie von den Analysten und Anlegern positiv bewertet, auch wenn institutionelle Analysten eine neutrale Gesamtbewertung abgeben. Die fundamentale Bewertung zeigt jedoch eine Überbewertung der Aktie, was Anleger im Auge behalten sollten.