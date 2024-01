Das sollten Cumberland-Anleger wissen!

Die technische Analyse der Cumberland-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,76 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,24 USD liegt, was einer Abweichung von +27,27 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 1,8 USD liegt, zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 2,24 USD eine Abweichung von +24,44 Prozent und wird somit ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gegeben hat. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb die Gesamtbewertung in dieser Kategorie ebenfalls "Neutral" ist.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Stimmung führt.

Abschließend zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Cumberland-Aktie einen Wert von 15,71, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet und einen Wert von 28,78 aufweist, bestätigt diese Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Cumberland-Aktie als "Gut" basierend auf den verschiedenen analysierten Kriterien.