Das sollten CrowdStrike-Anleger wissen!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 25 Analystenbewertungen für die Crowdstrike-Aktie stattgefunden. Davon waren 23 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Crowdstrike-Aktie. Im vergangenen Monat gab es keine Analystenupdates zu Crowdstrike. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beläuft sich auf 173,23 USD. Dies impliziert ein Abwärtspotenzial von -31,27 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs (252,04 USD). Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Somit erhält Crowdstrike ein "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt.

Anhand des gleitenden Durchschnittskurses ist die Crowdstrike derzeit als "Gut" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 158,84 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (252,04 USD) um +58,68 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage bei 200,76 USD, was einer Abweichung von +25,54 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert zu bewerten. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Crowdstrike als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 10,33 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 11 und wird ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen in diesem Zeitraum wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Somit erhält die Crowdstrike-Aktie ein "Schlecht"-Rating.