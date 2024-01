Das sollten Crescent Point Energy-Anleger wissen!

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 8 Mal eine positive Einschätzung für die Crescent Point Energy abgegeben, während sie keine neutrale oder negative Bewertung vorgenommen haben. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch in aktuellen Reports geben die Analysten überwiegend eine positive Einschätzung ab, wobei das Rating für das Crescent Point Energy-Wertpapier aus dem letzten Monat insgesamt als "Gut" bewertet wird. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 9,24 CAD, und die Analysten erwarten eine Entwicklung von 58,28 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 14,63 CAD ergibt. Insgesamt bewerten institutionelle Analysten das Unternehmen daher als "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Aktie von Crescent Point Energy bei 3,52 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch 93,79 Prozentpunkte niedriger ist. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz übliche Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Unternehmens führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 9,97 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 9,24 CAD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Distanz zum GD200 beträgt -7,32 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 9,69 CAD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.