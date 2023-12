Das sollten Continental-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Der Aktienkurs von Continental hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 34,7 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" einen Anstieg um durchschnittlich 2,47 Prozent bedeutet. Dies entspricht einer Überrendite von +32,23 Prozent im Branchenvergleich für Continental. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 10,12 Prozent, wobei Continental um beeindruckende 24,57 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese beträchtliche Überrendite in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für Continental in dieser Kategorie.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität der Continental-Aktie in den letzten Monaten hat nur eine geringe Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in diesem Bereich führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Continental führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Continental-Aktie für die letzten 7 Tage weist einen Wert von 27 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist, und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt ebenfalls bei 23,47, was darauf hinweist, dass die Aktie auch hier überverkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Continental.

Neben dem technischen Aspekt ist auch die fundamentale Bewertung von Bedeutung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Continental liegt mit einem Wert von 12,51 deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 20. Dieser Abstand von 40 Prozent zum Branchendurchschnitt weist darauf hin, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating erhält.