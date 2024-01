Das sollten Compass-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Compass wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 18,97 Punkten, was darauf hinweist, dass die Compass-Aktie überverkauft ist, und damit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 18,63 an, dass die Aktie überverkauft ist, und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Compass in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Stimmung in den sozialen Medien sich zum Positiven entwickelt hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Compass für dieses Kriterium daher ein "Gut".

Die Analysteneinschätzung für die Compass-Aktie ist derzeit "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 3,6 USD, was einem Abwärtspotenzial von -4,26 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Compass eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass die Compass-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt über den gleitenden Durchschnitt liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,09 USD, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 2,49 USD liegt. In Summe wird Compass auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.