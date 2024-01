Das sollten Compagnie de Saint Gobain-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Die Dividendenrendite von Cie De Saint-gobain beträgt 2,37 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 3,05 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cie De Saint-gobain-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 57,04 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 62,18 EUR deutlich darüber liegt (Unterschied +9,01 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 61,82 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau (+0,58 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf langer Sicht und einer "Neutral"-Bewertung auf kurzer Sicht.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Cie De Saint-gobain ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv, mit 11 Tagen positiver Diskussionen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation weisen ebenfalls auf überwiegend positive Signale hin, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine positive Tendenz für die Aktie von Cie De Saint-gobain. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität sind hoch, und die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was zu einer langfristigen "Gut"-Bewertung führt. Somit wird die Aktie von Cie De Saint-gobain insgesamt als "Gut" bewertet.