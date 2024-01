Das sollten Compagnie Financiere Richemont-Anleger wissen!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Cie Financiere Richemont-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen zu beobachten, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte.

In Bezug auf die Dividende liegt die Ausschüttung mit 2,36 % leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,29 % im Bereich Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Daher wird die Einstufung als "Neutral" abgeleitet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Cie Financiere Richemont nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unterbewertet ist. Mit einem KGV von 17,78 liegt sie insgesamt 43 % niedriger als der Branchendurchschnitt von 31,23 im Segment "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter", was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt, dass der letzte Schlusskurs (116,4 CHF) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt (128,12 CHF) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings ergibt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs (113,22 CHF) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Cie Financiere Richemont-Aktie aufgrund der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung, während die Dividende und die technische Analyse zu einem "Neutral"-Rating führen. Die fundamentale Analyse hingegen stuft die Aktie ebenfalls als "Gut" ein.