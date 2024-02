Das sollten Cnbx Pharmac.ew-Anleger wissen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Cnbx-Aktie ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden keine überwiegend positiven oder negativen Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cnbx-Aktie derzeit mit einem Wert von 33,33 als neutral eingestuft wird. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung für den RSI.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Cnbx-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt eine neutrale Bewertung. Jedoch zeigt die Analyse basierend auf den letzten 50 Handelstagen eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Cnbx mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,53 Prozent in der Arzneimittelbranche. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.