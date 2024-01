Das sollten Cleveland-Cliffs-Anleger wissen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Cleveland-cliffs beträgt das aktuelle KGV 26, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 95 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Cleveland-cliffs daher Stand heute unterbewertet, weshalb die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass Cleveland-cliffs auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 16,35 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (18,26 USD) um +11,68 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 18,16 USD, was einer Abweichung von +0,55 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert und insgesamt die Bewertung "Gut".

In den zurückliegenden 12 Monaten haben Analysten für Cleveland-cliffs 1 mal die Einschätzung Gut, 1 mal die Einschätzung Neutral sowie 0 mal das Rating Schlecht vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 18,26 USD eine Entwicklung von 20,48 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 22 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet und führt insgesamt zu einer Bewertung "Gut" durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Cleveland-cliffs mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt liegt, der bei 8342,36 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -8342,36 Prozent zur Cleveland-cliffs-Aktie und einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.