Das sollten Clearbridge Health-Anleger wissen!

Der Vergleich des Aktienkurses von Clearbridge Health mit anderen Unternehmen aus dem Bereich "Gesundheitspflege" zeigt, dass die Rendite der Aktien von Clearbridge Health um 57,89 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Gesundheitsdienstleister"-Branche von -13,69 Prozent liegt Clearbridge Health mit 44,2 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Clearbridge Health gesprochen wurde. An neun Tagen dominierten positive Themen, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Clearbridge Health-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,015 SGD) weicht um -25 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt hingegen bei 0,01 SGD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat zugenommen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Clearbridge Health.