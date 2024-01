Das sollten Clean Harbors-Anleger wissen!

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Clean Harbors von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 7 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Im vergangenen Monat gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 180,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 9,59 Prozent bedeutet, und somit zu der Einstufung "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse ergibt eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der Clean Harbors-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 158,84 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 164,7 USD liegt und zu einer neutralen Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 165,24 USD, auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Clean Harbors-Aktie hat einen Wert von 82, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine negative Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 46,38, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine negative Bewertung für Clean Harbors.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Clean Harbors beschäftigte. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine positive Bewertung für Clean Harbors.