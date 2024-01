Das sollten Citizens Community-Anleger wissen!

Der Aktienkurs der Citizens Community -Wi hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,14 Prozent erzielt, was jedoch 6,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt ("Finanzen") von 8,8 Prozent liegt. Im Bereich "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt die mittlere jährliche Rendite 0,93 Prozent, wobei die Aktie von Citizens Community -Wi aktuell 1,21 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Citizens Community -Wi bei 9,85 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 11,42 USD lag, was einem Abstand von +15,94 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 10,85 USD, was einer Differenz von +5,25 Prozent und somit einem "Gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Gut".

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI der Citizens Community -Wi-Aktie bei 83,33 Punkten liegt, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der 25-Tage-RSI hingegen deutet weder auf Überkauf noch auf Überverkauf hin und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Fundamentalanalysen wird die Citizens Community -Wi-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Thrifts & Hypothekenfinanzierung) als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,15 liegt die Aktie 48 Prozent unter dem Branchen-KGV von 15,61, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.