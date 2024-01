Das sollten Chongqing Gangjiu-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Chongqing Port-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 41, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 48,65 liegt. Auch hier wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Chongqing Port auf Basis des RSI.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chongqing Port-Aktie betrachtet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 4,31 CNH, und der letzte Schlusskurs von 4,48 CNH liegt ähnlich (Unterschied +3,94 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer neutralen Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+2,28 Prozent Abweichung).

In Bezug auf die Dividende schüttet Chongqing Port eine Dividendenrendite von 0,99 % aus, was 1,34 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,32 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen sowie die Erkennung von berechenbaren Signalen ergibt eine "Gut" Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich also für Chongqing Port eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI, dem gleitenden Durchschnitt und eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Dividende, während die Anleger-Stimmung positiv ausfällt.