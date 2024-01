Das sollten China TransInfo-Anleger wissen!

Die technische Analyse von China Transinfo zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs der Aktie, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 12,68 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 10,42 CNH liegt, was einer Abweichung von -17,82 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 11,72 CNH liegt unter dem Schlusskurs, mit einer Abweichung von -11,09 Prozent, was zu einer negativen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist China Transinfo derzeit eine Rendite von 0 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,63 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion und zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für China Transinfo in den letzten Wochen deutlich besser geworden ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.