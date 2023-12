Das sollten China Datang Renewable Power-Anleger wissen!

Die Aktie von China Datang Renewable Power wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 3,79 liegt es insgesamt 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", der bei 12,16 liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie gemäß der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird auch das Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf für einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Der RSI-Wert der China Datang Renewable Power liegt derzeit bei 44 und wird daher als "Neutral" eingestuft, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über China Datang Renewable Power diskutiert, was an zwei Tagen zu einer positiven Stimmung führte. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigten sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von China Datang Renewable Power liegt derzeit bei 3,19 %. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", der bei 5,85 % liegt. Mit einer Differenz von 2,66 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

