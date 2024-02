Das sollten China Construction Bank-Anleger wissen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Construction Bank liegt bei einem Wert von 3 und ist damit im Vergleich zu anderen Handelsbanken deutlich unter dem Durchschnitt von 7,6. Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie als unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über China Construction Bank überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben hingegen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt China Construction Bank mit einer Rendite von 0,73 Prozent mehr als 15 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -14,88 Prozent. Auch hier schneidet China Construction Bank mit einer Rendite von 15,61 Prozent deutlich besser ab.

Der Relative Strength-Index (RSI) für China Construction Bank liegt bei 40 und 42,98 (RSI25), was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von China Construction Bank aufgrund der unterbewerteten fundamentalen Kriterien, des positiven Anleger-Sentiments und der guten Performance im Branchenvergleich mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.