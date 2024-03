Das sollten China Bester Telecom-Anleger wissen!

Die Anlegerstimmung bezüglich China Bester Telecom war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, jedoch überwogen die neutralen Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer entsprechenden Bewertung führt. Insgesamt erhält China Bester Telecom von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +28,57 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der China Bester Telecom-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +19,1 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung bezüglich der Diskussionsintensität und einer "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Branchenvergleich erzielte China Bester Telecom in den letzten 12 Monaten eine Performance von 184,53 Prozent, was einer Outperformance von +166,15 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Telekommunikationsdienste"-Sektors lag das Unternehmen um 179,76 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.