Das sollten Chicken Soup for the Soul Entertainment-Anleger wissen!

Die Stimmung der Anleger rund um die Chicken Soup For The Soul Entertainment-Aktie hat sich in den letzten Wochen positiv entwickelt. In den sozialen Medien wurde an sieben Tagen überwiegend positiv über das Unternehmen diskutiert, während an vier Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich jedoch ein eher negatives Bild. Der gleitende Durchschnitt sowohl für die letzten 50 Tage als auch für die letzten 200 Handelstage liegt unter dem aktuellen Schlusskurs der Aktie. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength-Index zeigt hingegen eine neutrale Einschätzung für die Chicken Soup For The Soul Entertainment-Aktie. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage weisen auf eine neutrale Empfehlung hin.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Stimmung der Anleger positiver geworden ist, während die technische Analyse und der Relative Strength-Index eher auf eine neutrale bis negative Entwicklung hindeuten. Die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien nimmt zwar ab, dennoch erhält Chicken Soup For The Soul Entertainment für diese Stufe eine "Gut"-Bewertung.