Das sollten Changjiang, Jinggong Steel Structure CoLtd-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Changjiang & Jinggong Steel Building-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 25, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 61,67 liegt. Im Gegensatz zur Überverkaufssituation der letzten 7 Tage wird auf 25-Tage-Basis jedoch weder überkauft noch überverkauft. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage neutral eingestuft, während sie insgesamt nach RSI-Bewertung als "Gut" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment zu Changjiang & Jinggong Steel Building basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde positiv über das Unternehmen diskutiert, 7 Tage lang überwogen positive Themen, während an 2 Tagen die Negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch hauptsächlich negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie daher heute neutral eingestuft, da vor allem negative Signale im Vordergrund standen.

Die technische Analyse ergibt, dass die Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -16,99 Prozent aufweist. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der Bauwesen-Branche hat Changjiang & Jinggong Steel Building in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -22,72 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien gezeigt, die im Durchschnitt um 1,79 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor lag die Rendite des Unternehmens 24,23 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.