Das sollten Cerus-Anleger wissen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Cerus liegt der RSI7 derzeit bei 36,59 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 für Cerus zeigt mit einem Wert von 47,69 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Cerus derzeit überwiegend positiv sind. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Basierend auf diesen Informationen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Cerus festgestellt. Zudem war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Diese Faktoren führen zu einer "Gut"-Bewertung für das Sentiment und den Buzz um das Unternehmen.

Im Vergleich zur Durchschnittsperformance ähnlicher Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche und dem "Gesundheitspflege"-Sektor zeigt sich, dass Cerus eine Unterperformance von -44,56 Prozent bzw. 33,31 Prozent aufweist. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Cerus ein "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs.

Zusammenfassend ist Cerus derzeit mit einer "Neutral"-Bewertung für den RSI, einem "Gut"-Rating bezüglich der Anlegerstimmung und dem Sentiment, sowie einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs einzustufen.