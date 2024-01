Das sollten Centessa Pharmaceuticals ADR-Anleger wissen!

Die technische Analyse der Centessa-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5,99 USD liegt, was einen Unterschied von +34,06 Prozent zum letzten Schlusskurs (8,03 USD) bedeutet. Auf Basis dieses Wertes erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bei 6,88 USD, was einen Unterschied von +16,72 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet und somit auch zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Centessa-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Centessa-Aktie einen Wert von 15,12 für den RSI7 (sieben Tage), was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und einen Wert von 39,33 für den RSI25 (25 Tage), der zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend besser wurde, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr als üblich erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Centessa von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene der Anleger-Stimmung.

Alles in allem erhält die Centessa-Aktie somit insgesamt eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength-Index und der Anleger-Stimmung.