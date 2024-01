Das sollten Ccoop-Anleger wissen!

Die technische Analyse der Ccoop-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,32 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 1,5 CNH weicht somit um +13,64 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,39 CNH) liegt derzeit über dem letzten Schlusskurs (+7,91 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Ccoop-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat immer weiter verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass die Ccoop-Aktie mehr Aufmerksamkeit erhalten hat als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Die Aktie verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,93 Prozent, was 22,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Multiline-Einzelhandel" liegt die aktuelle Rendite sogar 16,01 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ccoop-Aktie liegt bei 40, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.