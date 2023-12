Das sollten CareTrust Reit-Anleger wissen!

Die technische Analyse der CareTrust REIT Inc-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 20,53 USD, während der letzte Schlusskurs bei 22,38 USD liegt, was einer Abweichung von +9,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu beträgt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage 22,38 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unterm Strich erhält die CareTrust REIT Inc-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie zeigt eine Ausprägung von 74,31 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,03, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung für die CareTrust REIT Inc zeigt insgesamt ein "Gut", da 3 Buy, 1 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 22,67 USD, was einer Entwicklung um 1,28 Prozent entspricht. Daher gibt es das Rating "Neutral". Die Analysten-Untersuchung führt insgesamt zur Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von CareTrust REIT Inc eher schwach und negativ sind, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.