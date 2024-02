Das sollten Captii-Anleger wissen!

Die fundamentale Analyse von Captii zeigt, dass das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,37 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der "Kommunikationsausrüstung". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, da das Branchen-KGV bei 21,36 liegt, was einem Abstand von 94 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Captii in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +19,11 Prozent erzielt, da die Aktie eine Performance von 4,48 Prozent verzeichnete, während ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -14,63 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag Captii mit einer Rendite von 18,78 Prozent über dem Durchschnittswert von -14,3 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating zugesprochen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Captii eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, weshalb das Unternehmen in dieser Kategorie neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung ist indes kaum spürbar, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Was die Dividende betrifft, liegt Captii mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 5,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der "Kommunikationsausrüstung", der bei 5 Prozent liegt. Daher gilt die Aktie im Vergleich als unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.