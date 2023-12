Das sollten Canterra Mineralsration-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Canterra Minerals hat sich in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral entwickelt. Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, zeigte an fünf Tagen eine eher positive Stimmung, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikant positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz zeigt jedoch eine deutliche Verschiebung hin zu einer negativen Stimmung in den letzten Wochen. Dies basiert auf einer Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die vermehrt negative Themen diskutierten. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, ergibt sich ein Wert von 28 für die Canterra Minerals-Aktie der letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen keine eindeutige Über- oder Unterkauft-Situation, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Canterra Minerals.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Canterra Minerals bei 0,07 CAD verläuft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,1 CAD aus dem Handel, was einem Abstand von +42,86 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt eine Differenz von +66,67 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

