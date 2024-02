Das sollten Canon-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Canon Inc.":

Die Canon-Aktie wird anhand verschiedener Indikatoren und Analysen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Canon derzeit in einem Aufwärtstrend liegt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen deutlich über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich jedoch in den letzten Wochen verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Canon-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 54 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Canon derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt wird die Canon-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen mit einer "Gut"-Bewertung versehen.