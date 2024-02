Warehouses de Pauw Comm VA Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: In den letzten Monaten gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger in Bezug auf die Warehouses De Pauw CVA-Aktie. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Relativer Stärkeindex (RSI): Der RSI der letzten 7 Tage für die Warehouses De Pauw CVA-Aktie liegt bei 95, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine schlechte Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 61,83, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung nach dem RSI.

Anlegerstimmung: Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber der Warehouses De Pauw CVA-Aktie eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Warehouses De Pauw CVA-Aktie daher eine gute Einschätzung.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 25,82 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 25,76 EUR liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Der GD50 liegt bei 27,09 EUR, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen.