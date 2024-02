Das sollten C.Uyemura &-Anleger wissen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei C Uyemura & wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 15,34 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt weniger starke Schwankungen im Vergleich und weist darauf hin, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält C Uyemura & in diesem Punkt ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über C Uyemura & wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt deuten darauf hin, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält und sich in einem positiven Trend befindet.

Das Sentiment und der Buzz um C Uyemura & zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält C Uyemura & auf Basis dieser Analyse ein insgesamt "Gut"-Rating.