Das sollten CRH-Anleger wissen!

Die technische Analyse der Crh-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 4865,22 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6426 GBP um 32,08 Prozent darüber liegt. Auf Basis dieses Werts wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 5796,88 GBP liegt, zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 6426 GBP eine Abweichung von +10,85 Prozent und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Crh-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Crh-Aktie einen Wert von 32,51 für den RSI7 und 30,17 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit erhält die Aktie ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des RSI.

In der fundamentalen Analyse wird die Crh-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 16,82 insgesamt 45 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Baumaterialien" mit 30,79. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet.