Das sollten CDTi Advanced Materials-Anleger wissen!

Die Aktienkursleistung von Cdti Advanced Materials in den letzten 12 Monaten war beeindruckend, mit einem Anstieg um 143,4 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt um -18,32 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Cdti Advanced Materials eine Outperformance von +161,72 Prozent erzielt hat. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die durchschnittliche Rendite bei -6,53 Prozent, während Cdti Advanced Materials 149,93 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie zugewiesen.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cdti Advanced Materials wird als neutral bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien gab, noch eine starke Beschäftigung mit positiven oder negativen Themen rund um das Unternehmen in den letzten Tagen.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ein neutrales Bild, da die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigen und die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen aufweist.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass sie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 4,17 überverkauft ist, was als positives Signal interpretiert wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 31, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als positiv bewertet.