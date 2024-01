Das sollten CCL Industries-Anleger wissen!

Der Aktienkurs von Ccl Industries hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,44 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im gleichen Sektor ("Materialien") einer Überperformance von 10,17 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -10,61 Prozent, und Ccl Industries liegt aktuell 10,17 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Analysten bewerten die Ccl Industries-Aktie aktuell ebenfalls mit "Gut". Von insgesamt 8 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten entfielen 6 auf "Gut" und 2 auf "Neutral". Kurzfristig ergibt sich ein ähnliches Bild, da die meisten Einschätzungen innerhalb eines Monats ebenfalls positiv ausfallen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 23,76 Prozent hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt hingegen keine signifikanten Veränderungen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ccl Industries-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 61,33 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 58,48 CAD nur um -4,65 Prozent abweicht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Ccl Industries-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Rendite und die Analysteneinschätzung, während das Sentiment und die technische Analyse zu einer "Schlecht" bzw. "Neutral" Bewertung führen.