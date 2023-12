Das sollten Broadcom Mandatory Conv Pref-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Reconnaissance Energy Africa":

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Broadcom als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Broadcom-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 51,95, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 34,91, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Broadcom-Aktie mit einer Rendite von 98,23 Prozent eine deutlich bessere Performance als der Sektor im Allgemeinen, der eine mittlere Rendite von 24,27 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt Broadcom mit einer Rendite von 73,96 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating aufgrund ihrer sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Broadcom insgesamt 13 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist und sich aus 9 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Im zurückliegenden Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel einstuft. Allerdings ergibt sich aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 777,45 USD ein Abwärtspotenzial von -30,96 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs von 1126,17 USD). Basierend auf der Meinung der Analysten wird dies als "Schlecht"-Empfehlung interpretiert. Insgesamt erhält Broadcom für diesen Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Broadcom in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Zudem zeigten sich 0 Schlecht- und 6 Gut-Signale aus den sozialen Medien, was zu einer "Gut" Empfehlung auf dieser Stufe führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut" Empfehlung zur Anleger-Stimmung.

