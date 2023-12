Das sollten Bonso Electronics-Anleger wissen!

Das Elektronikunternehmen Bonso Electronics schüttet derzeit keine Dividenden aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für elektronische Geräte und Komponenten von 11651,49 % als niedrig zu bewerten ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Unternehmen ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,51 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 82 % liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" hat einen Wert von 46,19. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bonso Electronics derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 2,34 USD, während der Aktienkurs bei 2,2 USD liegt, was einer Abweichung von -5,98 % entspricht. Auf der Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,58 USD, was einer Abweichung von +39,24 % entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft, was insgesamt zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) des Unternehmens liegt bei 7,28, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 7,28, was eine Bewertung als "Gut" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung als "Gut" für die Bonso Electronics-Aktie.