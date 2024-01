Das sollten Blackstone Minerals-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI der Blackstone Minerals liegt bei 60, was eine neutrale Bewertung ergibt, da die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 73 für die Blackstone Minerals, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung bei Blackstone Minerals festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Zusammengefasst erhält Blackstone Minerals daher ein "Gut" für diese Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass die Blackstone Minerals-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnitten liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung "Gut".