Das sollten Benesse Holdings-Anleger wissen!

Benesse-Aktie: Dividendenrendite und technische Analyse im Fokus

Investoren, die derzeit in die Aktie von Benesse investieren, können eine Dividendenrendite von 1,14 % erwarten. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Diversifizierte Verbraucherdienste liegt der Ertrag damit um 0,41 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Benesse-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1939,21 JPY lag. Der aktuelle Schlusskurs von 2635 JPY weicht somit um +35,88 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2343,08 JPY) liegt mit einer Abweichung von +12,46 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Benesse-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 40 Punkten, während der RSI25 bei 41,48 Punkten liegt. Beide Werte führen zu einer neutralen Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Fundamental betrachtet weist die Benesse-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22 auf, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als unterbewertete Aktie auf fundamentalen Kriterien.

Insgesamt erhält die Benesse-Aktie also positive Bewertungen in Bezug auf die Dividendenrendite und die technische Analyse, während sie neutral im Hinblick auf den RSI bewertet wird. Darüber hinaus wird sie aufgrund des niedrigen KGV als unterbewertet eingestuft.