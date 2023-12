Das sollten Beijing Jingneng Clean Energy-Anleger wissen!

Die Beijing Jingneng Clean Energy-Aktie erhält gemäß der Analyse des Stimmungs- und Diskussionsniveaus ein "Neutral"-Rating. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat nicht wesentlich verändert, was zu dieser Bewertung führt. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen, weshalb auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der aktuelle Wert bei 3,9 Euro, was 68 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Beijing Jingneng Clean Energy-Aktie liegt bei 25, was eine positive Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,72 und führt zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen.

In Bezug auf die Dividende weist das Unternehmen eine Ausschüttung von 8,1% auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,85% als überdurchschnittlich hoch zu bewerten ist. Die Differenz von 2,25 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich für die Beijing Jingneng Clean Energy-Aktie ein positives Gesamtbild und daher eine Bewertung als "Gut" basierend auf den analysierten Kriterien.