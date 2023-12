Das sollten Beat Holdings-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Beat steht aktuell bei 14,29, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 20 und wird ebenfalls als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Beat von den meisten privaten Anlegern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Beat-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Bei der technischen Analyse durch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Beat-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 7,49 JPY. Das liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 10 JPY (+33,51 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 3,9 JPY, auch hier liegt der letzte Schlusskurs deutlich darüber (+156,41 Prozent Abweichung). Die Beat-Aktie wird damit sowohl langfristig als auch kurzfristig mit einem "Gut"-Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend positive Einschätzung für die Beat-Aktie auf Basis der technischen Analyse und Anleger-Stimmung.