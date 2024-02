Das sollten Barrick Gold-Anleger wissen!

Die Aktie des Bergbauunternehmens Barrick Gold wird von Analysten auf lange Sicht als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten lagen 6 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. In den letzten Wochen gab es 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Empfehlungen, was die kurzfristige Einschätzung als "Gut"-Titel bestätigt. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 28,94 CAD, was einer Steigerung um 45,2 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Bewertungen erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Barrick Gold in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab vier positive, fünf negative und fünf unklare Tage. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Optimierungsprogramme haben mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wovon die Mehrheit positiv war, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Barrick Gold mit einer Rendite von 5,65 Prozent in den letzten 12 Monaten eine deutlich bessere Entwicklung gezeigt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit 28,42 Prozent weit über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Barrick Gold beträgt aktuell 2,57 Prozent und liegt mit 0,73 Prozent leicht über dem Durchschnitt. Die Dividendenpolitik bekommt daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Gesamtbewertung der Analysten für die Aktie von Barrick Gold lautet daher "Gut", basierend auf den langfristigen und kurzfristigen Analysteneinschätzungen, der Anlegerstimmung, der Branchenvergleich Aktienkurs und der Dividendenrendite.