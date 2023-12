Das sollten Banco BPM SPA-Anleger wissen!

Die Aktie von Banco BPM Spa bietet aktuell eine attraktive Dividendenrendite von 2,11 %, was einem Mehrertrag von 2,11 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens überdurchschnittlich hoch ausfallen und die Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Gut" bewertet werden kann.

Eine Analyse mithilfe des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Banco BPM Spa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI-Wert der letzten 7 Tage beträgt 63, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 67,53 liegt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Wertpapiers führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung des Unternehmens führt.

Die Interaktionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen zeigen hingegen eine überwiegend positive Diskussion über die Aktie von Banco BPM Spa. Vor allem in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen von positiven Themen geprägt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung durch das Anleger-Stimmungsbarometer führt. Dadurch erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.