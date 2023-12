Das sollten Babcock-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Babcock International Group":

Die fundamentale Analyse von Babcock zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,55 liegt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 32,88 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt Babcock mit einer Rendite von 50,3 Prozent weit über dem Durchschnitt von 4,65 Prozent in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Babcock ist insgesamt besonders positiv, was sich in den Diskussionen in den sozialen Medien zeigt. In den letzten Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Babcock-Aktie um 12,78 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch nur eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Babcock-Aktie also eine positive Bewertung in der fundamentalen und Anleger-Stimmung Kategorien, während die technische Analyse gemischte Signale sendet.